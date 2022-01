Llegar y besar el santo, así ha sido el regreso de Philippe Coutinho a la Premier League, donde ha recuperado la sonrisa. El brasileño fue clave en los dos goles de su nuevo equipo, el Aston Villa, para empatar al Manchester United.

En su primer partido el brasileño disputó más de 20 minutos, tiempo suficiente para elaborar la jugada del primer gol y encargarse él mismo de anotar el tanto del empate a diez minutos del final.

Su entrenador, Steven Gerrard, insistió mucho con su fichaje y en la rueda de prensa posterior al encuentro, destacó la participación del ex jugador del FC Barcelona: "Fue una gran actuación. Pero obviamente no me sorprende porque sé de la calidad que posee. Estamos contentos y sabemos que habrá muchos grandes momentos para él".

The dream debut for Philippe Coutinho. 😍 pic.twitter.com/kIh4xuH5HS — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 15, 2022

Para el técnico inglés "no es ninguna sorpresa su rendimiento", solo le faltaba la confianza y la felicidad que en la ciudad Condal no tenía. "No podemos subestimar la importancia de ser feliz y disfrutar jugando al fútbol recibiendo el apoyo de la grada como hoy. Coutinho ha disfrutado del momento y está sonriendo todo el rato", asegura Gerrard.

"No hay ninguna presión sobre él. Quiero sacar su mejor versión, que disfrute del fútbol y le daré todo mi apoyo", concluyó.

El propio Coutinho ha confirmado que "extrañaba la Premier League y este tipo de partidos", asegurando estar "muy feliz con sus nuevos compañeros".

Además, el director general del club inglés, Christian Purslow, afirmó en 'Sky Sports' que Gerrard fue clave en la operación: "Estábamos en una reunión de Zoom y esa conexión entre Coutinho y Gerrard era tan obvia... Cuando fichamos a Steven sabíamos que sería importante para mejorar nuestro club y atraer a los mejores jugadores. Muy pronto llegó Steven con la posibilidad de obtener la cesión de Coutinho. No es habitual tener un entrenador que ha jugado con el jugador".