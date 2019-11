Marcos Benito, periodista de 'El Chiringuito', estuvo en la presentación de la Copa Davis en la Caja Mágica de Madrid, donde estuvo Gerard Piqué acompañado de los principales representantes políticos del Ayuntamiento de Madrid.

Entre los presentes, estaba José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, con el que se le vio tener un buen 'feeling' durante todo el acto. "¿Has visto cómo le hemos cambiado de equipo? ¿Has visto la corbata?", bromeaba Piqué.

Almeida le devolvió la broma en el comienzo de su discurso, en el que se le cayó el micrófono y le 'echó la culpa' a Piqué: "Va diciendo por ahí que mi corbata obedece a que me ha hecho del Barça, lo cual desmiento total y tajantemente".

En el micrófono de 'El Chiringuito' Almeida y Díaz Ayuso comentaron distendidamente la presencia del jugador del Barça y presidente del grupo Kosmos. El alcalde cree que le hará cambiarse al Atlético de Madrid "tarde o temprano", con Ayuso reconociendo con humor que no ha habido 'pique' con Piqué.

Menos distendido se mostró Ortega Smith (Vox), que afirmó que no saludará a Piqué "ni hoy, ni mañana, ni nunca". "Un jugador que ha despreciado a España y a los españoles y que ha abogado por la división no me gusta nada", aseguró a Marcos Benito.