Gerard Piqué va con España en la Copa Davis. El central del Barcelona y presidente del grupo Kosmos, encargado de organizar la nueva Davis, asegura que Madrid es como su "segunda casa", mostrando su anhelo de que la Davis "empiece ya".

"No sé si hay algún protocolo o algo. Por un lado, diría que gane el mejor; si me pongo del lado patriótico... que gane España", comenta en 'Cope'.

"He defendido a España durante 14 o 15 años. Me llevo las manos a la cabeza cuando la gente puede dudar de cosas tan básicas. Otra cosa es hablar del derecho a decidir, que no va ligada a lo que muchos creen, pero creo que nadie puede dudar de mi compromiso", explica Piqué.

Piqué reconoce haberse vuelto "una persona insensible" con el paso de los años, recordando aquel partido contras Las Palmas el 1 de octubre: "En Cataluña pasaron unos hechos muy dolorosos. Hice una rueda de prensa expresando mi opinión".