El Paris Saint-Germain está en semifinales de la Champions League por segundo año consecutivo. Y todo ello tras una eliminatoria épica ante el Bayern Munich, el actual campeón de la competición. Después de su pase a la siguiente ronda en 'El Chiringuito' se vivió un intenso debate sobre el club parisino.

Gatti mantuvo que el equipo de Neymar Jr y Kylian Mbappé no puede compararse con otros como el Real Madrid o el FC Barcelona: "La bandera del fútbol del mundo es el Madrid y el Barça. Yo no pagaría por jugar ahí, no me llamaría la atención por más plata que gane".

"No es cancha de fútbol. El PSG nunca será como el Madrid o el Barça. Son una bandera y ellos están ahí pelean siempre", afirmó el exfutbolista argentino. Una opinión que encontró oposición en Royston Drenthe, que quiso defender al equipo galo: "Mira la eliminatoria contra el Barça... y los jugadores que hay allí".

Lo única realidad es que los de Mauricio Pochettino ya están en semifinales y se medirán al ganador del Manchester City - Borussia Dortmund. Los de Pep Guardiola parten con ventaja de dos goles a uno.