El mundo del fútbol se ha unido en su homenaje a Diego Armando Maradona, el astro argentino que murió a los 60 años este miércoles 25 de noviembre. Sin embargo, hay una jugadora que se ha negado a guardar un minuto de silencio por el por muchos considerado mejor jugador de todos los tiempos.

Se trata de Paula Dapena, jugadora de 24 años del Viajes Interrías FF. La futbolista jugó un amistoso ante el Deportivo de La Coruña en Abegondo, en un partido que acabó con victoria por 10-0 de las locales.

Paula tenía claro desde un primer momento que ella no iba a guardar un minuto de silencio por Maradona. Mientras sus compañeras estaban de pie y mirando al frente, ella se sentó de espaldas durante el recordatorio al Pelusa.

"Mis compañeras me miraron y se reían. Sabían que no lo guardaría", dijo en declaraciones al medio 'Pontevedra Viva'.

Paula explica la razón por la que no guardó ese minuto de silencio: "Si por las víctimas no se guarda, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador".

"Dije que me negué a guardar ese minuto de silencio por violador, pedófilo, put*** y abusador. Que si me tenía que sentar en el suelo y darle la espalda lo iba a hacer", cuenta.

La futbolista habla de Maradona como jugador y como persona: "Para ser futbolista primero has de ser persona, y tener valores más allá de sus habilidades. Todos asbemos que sus dotes con el balón eran espectaculares".

"Pero no se pueden perdonar las barbaridades que cometió fuera del campo. Es tener dos dedos de frente y un poco de sentido común", afirma.

