"Yo no me acuerdo de casi nada, yo no me acuerdo de casi nada...". Esa es la frase que ha repetido Ángel María Villar, quien fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en 'El Chiringuito' cuando le preguntaron por el caso Negreira.

"No me acuerdo de casi nada, me acuerdo de ti que hacía tiempo que no te veía", le responde a Marcos Benito.

"Me acuerdo de ti y no de otras cosas", insiste Villar, que también fue cuestionado por los errores del VAR en las últimas jornadas: "Estoy en una fiesta vamos a seguir con la fiesta".