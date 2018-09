FIFPro hace pública la lista de candidatos al FIFA FIFPro World 11

La Asociación de Futbolistas Profesionales ha publicado los candidatos al FIFA FIFPro World 11, el mejor once del año a juicio de los profesionales de este deporte.

La votación ya está abierta y la primera polémica, en forma de ausencia, ha llegado con la elección de los cinco porteros que optan al puesto de mejor guardameta.

Ter Stegen, De Gea, Buffon, Keylor Navas y Courtois son los elegidos, pero llama la atención la ausencia de Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid.

Los candidatos para la mejor defensa

FIFPro también ha dado a conocer a los 20 defensas que optan a los cuatro puestos en la línea defensiva.

Barcelona y Real Madrid también dominan en la lista de 15 candidatos a mejor centro del campo.

Iniesta -ya en Japón-, Busquets, Rakitic, Coutinho y Arturo Vidal -llegado del Bayern- representan al club azulgrana, mientras que Isco, Modric, Casemiro y Kroos lo hacen por parte del Real Madrid. Nueve candidatos entre los 15 elegidos para formar la mejor defensa del año.

FIFPro ha publicado en último lugar a los 15 futbolistas que optan a formar parte de la delantera del mejor once del año.

No hay grandes sorpresas entre los candidatos. Messi, Griezmann, Mbappé, Cristiano, Benzema o Neymar aparecen entre esos 15 candidatos. Llama la atención que la Juventus cuenta con tres jugadore en este apartado: Mandzukic, Dybala y Cristiano.