Nuevo (y gran) paso en la evolución del fútbol femenino. Siendo pionera en la decisión, la Federación de Fútbol de Estados Unidos anunció este martes que se está confeccionado un nuevo convenio colectivo para que tanto la sección masculina como la femenina se equiparen en términos salariales: "El mejor camino a seguir son las mismas condiciones de pago".

"Creemos firmemente que el mejor camino a seguir para todos los involucrados y para el futuro de este deporte en Estados Unidos es una estructura de pago única para ambos combinados nacionales", reza parte del comunicado difundido por 'US Soccer'.

Aunque de momento no se conocen los detalles de la propuesta, sí se sabe que el eje de la propuesta será la igualdad salarial a falta de la aprobación de los sindicatos de jugadoras y jugadores.

"Esta propuesta permitirá que los integrantes de la selección femenina y masculina sigan figurando entre los mejores remunerados del mundo, aportando una estructura de compartición de ingresos que permita a las partes comenzar de nuevo y compartir colectivamente la oportunidad que generará esa inversión combinada en el futuro para el fútbol estadounidense con la firma de un nuevo contrato colectivo", añade el texto.

En contraposición, Alex Morgan, una de las voces con más peso de la sección femenina junto a Megan Rapinoe, ha explicado que el primer paso dado por la Federación es correcto, pero que hay muchos matices aún por concretar.

"Tenemos que conversar sobre la declaración dada por U.S. Soccer, pero cualquier compromiso con la igualdad salarial públicamente es bueno. Sin embargo, necesitamos ver línea por línea lo que realmente están proporcionando porque si tenemos el mismo (salario que los hombres) pero ni siquiera es lo que teníamos antes, o el valor que tenemos, entonces todavía consideramos que eso no es lo suficientemente bueno. Continuaremos trabajando con U.S. Soccer para avanzar hacia un pago y un trato equitativos y justos", ha señalado la delantera.