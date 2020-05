Este miércoles, el Cádiz, al igual que la mayoría de equipos de Primera y Segunda División, se sometió a los test de coronavirus y a los pertinentes exámenes médicos. Fali cumplió con su palabra y no se presentó en la Ciudad Deportiva de Las Rosas.

El central cadista mandó un vídeo a 'EL Chiringuito' y explicó sus motivos: "Todo el mundo puede tener un miedo, y yo tengo un miedo enorme a este virus. Hoy por hoy, tiene mucho riesgo".

"No voy a jugar al fútbol hasta que no haya vacuna. Y no voy a cobrar porque me parecería lamentable. El presidente me ha dicho que me quiere pagar y le he dicho que no. Para mi, la salud de los míos es más importante que todo el dinero que pueda ganar", explicó.

El Cádiz es líder de la categoría de plata y tiene altas posibilidades de ascender, pero Fali prima la salud sobre todas las cosas: "Voy primero en Segunda División y, seguramente, si ganamos cinco partidos de once, el año que viene esté en Primera y con la vida resuelta. Renuncio a eso por la salud de los míos y de la mía".

"He sido pobre toda mi vida y si tengo que volver, volveré, pero con la salud por delante. El fútbol ha sido mi vida entera, pero no voy a poner en riesgo a mi familia por el dinero. Ojalá no pase nada y que el loco sea yo", zanjó el futbolista valenciano.