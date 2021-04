Cristiano Ronaldo ha sido noticia en las últimas horas por su brutal enfado en el partido ante el Genoa, en el que no vio portería. El luso soltó varios puñetazos contra las paredes en el vestuario, después de lanzar su camiseta al suelo.

Y en Italia las críticas han sido feroces. Walter Zenga, quien fuera jugador de la selección y del Inter de Milán, cree que Cristiano Ronaldo está "enfadado consigo mismo" y "frustrado".

"Ronaldo nunca ha sido un líder y nunca lo será. Es una empresa y lo que interesa es su facturación y no la del equipo. Cristiano no lleva a sus compañeros, quiere que sus compañeros le den el balón para marcar. Un gran solista, no un jugador de equipo", ha sido el contundente discurso de Zenga en 'Radio1'.

"Ronaldo ya no es el mismo que la temporada pasada. Su nerviosismo tiene que ver con el hecho de que se ha dado cuenta de que ya no es capaz de generar el mismo impacto. Como hombre y gran campeón, está enfadado consigo mismo", continúa.

Y además de criticar al exjugador del Real Madrid, ha aprovechado para defender a Andrea Pirlo, muy cuestionado en su primera temporada como entrenador de la Juventus de Turín.

"Es un entrenador joven, está al principio de su carrera en un equipo que había ganado nueve campeonatos. No es fácil, pero tiene el apoyo del club", afirma Zenga, que ha centrado sus críticas en el papel de Cristiano en esta Juve que está lejos del título de la Serie A y ya eliminada de la Champions League.