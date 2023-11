El impacto de Jude Bellingham en el Real Madrid ha sido total. Máximo goleador del equipo en este tramo inicial de la temporada. Son muchos los equipos que intentaron hacerse con los servicios del joven inglés, entonces en el Borussia Dortmund.

Frank Lampard, quien fuera entrenador del Chelsea, intentó presionar a la directiva para que ficharan al centrocampista. Pero no fue así. Lo ha desvelado en el podcast 'The Obi One'.

"Cuando dirigía al Chelsea estaba desesperado por traer a Bellingham. Pero no pude lograrlo arriba. Ellos rechazaron la idea de pagar 20 millones de libras por alguien de su edad", dijo el exentrenador del cuadro londinense.

No es el único nombre que puso encima de la mesa. También el de Erling Haaland, que goleaba entonces en el Dortmund. "El Chelsea quiere volver a la cima y estoy bastante seguro de que lo logrará...", está convencido el eterno capitán de los 'blues'.

"Cuando dejé el Chelsea no quería irme, pero me ayudaron a que lo hiciera. Fue al final de la temporada, nos quedaba un partido y a mitad de semana me dijeron que no iba a conseguir un nuevo contrato", ha sentenciado.

Muchos querían fichar a Jude, pero él tenía claro que su camino pasaba por el Real Madrid. Y en el Santiago Bernabéu está demostrando que es uno de los mejores del mundo. Y su aventura en Madrid no ha hecho más que empezar.