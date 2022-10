El Club Esportiu Europa fue noticia esta semana porque su filial femenino ganó 23-0 al Pujadas. Dentro de la plantilla del equipo catalán, hay un jugador trans, Álex, quien ha recibido muchas criticas por jugar en la liga femenina.

Tras estos episodios de transfobia, su equipo ha salido al paso para defenderle mediante un tweet: "Decimos no. Todo el Europa con Álex. No toleraremos ataques por cuestión de género. Ni un paso atrás". Además, el club ha informado también de que ha aplicado el protocolo y está bloqueando todas las cuentas de Twitter que están enviando estos mensajes de acoso a Álex".

Hace tres años y medio, Álex comenzó su transición hace tres años y medio, pero por una cuestión burocrática, en su DNI sigue apareciendo el género femenino en vez del masculino, es por ello que juega en la categoría de las mujeres.

A pesar del abultado resultado, Álex solo marco dos goles de los 23. El jugador ha querido agradecer el todo el apoyo recibido: "Para nadie es agradable vivir esto, pero todo el apoyo que he recibido también me tranquiliza", dice a 'As'.

"Que yo esté en tratamiento hormonal no quiere decir que esté diez veces por encima del físico de una mujer ni mucho menos, de hecho, algunas compañeras son superiores a mí físicamente o en velocidad", comenta.

Por último, no sabe si jugará al fútbol masculino cuando finalice su transición: "Cuando tenga la transición completa, tendré que verlo, porque el fútbol es mi forma de desahogarme, pero físicamente, con la hormonación y todo, quizás no tenga el nivel y no pueda ni competir ni pasármelo bien. He llegado a pensar en que dejaría el fútbol".