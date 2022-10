El Shakhtar Donetsk, rival del Real Madrid en Champions, vivió un momento temible en medio de un partido de liga. En mitad de su encuentro con el Oleksandriia, se tuvo que suspender porque en el minuto 39 sonó la alarma que avisa de posible bombardeo aéreo en la zona.

Esto provocó que todos los presentes en el estadio (jugadores, cuerpo técnico, árbitros y directivos) se refugiaran a la espera de poder reanudar el partido. Todo ocurrió en la ciudad de Lviv, nueva sede del Shakhtar desde que comenzara la invasión rusa en Ucrania.

"El partido se interrumpió debido a una alarma aérea en Lviv. Los participantes del juego se dirigieron al refugio. Tenga cuidado: vaya a un lugar seguro", decía la cuenta de Twitter del equipo.

El club ucraniano también publicó una imagen de los jugadores refugiados: "Una nueva realidad. Equipo durante la alerta de ataque aéreo en Lviv El partido se interrumpió durante aproximadamente 1 hora y 40 minutos". Una vez que se canceló la alarma aérea, el partido se reanudó y finalmente acabó 2-2.

🚨 A new reality. Team during the air raid alert in Lviv 🚨

The #ShakhtarOleksandriia match was interrupted for about 1 hour and 40 minutes.#Shakhtar #Ukraine pic.twitter.com/RRkwGU1bVe