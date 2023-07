Este miércoles salió a la luz un escándalo en el fútbol camerunés que implica directamente a Samuel Eto'o. El que fuese delantero del Barça y Real Madrid, entre otros, está involucrado en un supuesto amaño de partidos.

El exjugador es el presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, y junto al dirigente del Victoria United, Valentine Gwain, mantuvo una polémica conversación filtrada que ha rebelado 'Camfoot'.

Sucedió en el mes de enero, y durante el diálogo entre ambos, Eto'o le aseguró que hablaría con el presidente del comité de árbitros y arreglaría partidos para que el Victoria United ascendiera a Primera División.

"Hay cosas que podemos hacer, pero tienes que ser muy discreto hermano. Estoy fuera. Ni siquiera he tenido tiempo de ir a casa y trabajar con el presidente porque no puedo llamar a los árbitros directamente y decirles que tengan cuidado. Pero puedo trabajar con el presidente", expresó refiriéndose a que hablaría con el presidente del colegio de árbitros.

"Quédate tranquilo, te damos tus tres puntos y suspendemos al árbitro. Pero déjame al menos volver a Camerún. Llego el 3 (de enero) por la noche. Así que nos vemos en la oficina el 4. Pero de todos modos voy a descartar a este árbitro. Lo voy a inhabilitar. El 4 nos vemos en la oficina, y así convocaré al presidente de los árbitros", incidió tranquilizando a Gwain.

"Es mejor que nos veamos discretamente. Incluso organizas dos días, invitas a tus mujeres a Yaundé, nos vemos discretamente, hablamos y te vas. Es importante tener buena relación con el presidente de la liga. Él tiene el poder. Y de ahí, él con sus comisiones, ya va a poder suspender hasta al presidente de los árbitros", disparó más tarde.

La respuesta del presidente de Victoria United fue: "Nuestro club, el Opopo (apodo), debe subir a Primera División. Ese es nuestro objetivo", destacó.

Eto'o comenzó su andadura en la Federación Camerunesa de Fútbol en diciembre de 2021. En aquel momento el Victoria United era un equipo que jugaba en Tercera División. Un año y medio después, el equipo del que es presidente Valentine Gwain consiguió ascender a la máxima categoría del fútbol camerunés.

Por si fuera poco, el portero Idris Youssouf fue apartado del equipo por un audio que se difundió, en el que el arquero contaba a un amigo suyo que estaban arreglando resultados.

I’ll be remembering today as one of the proudest moments of my life. I’m deeply grateful for to be elected as the new president of @FecafootOfficie. Every vote represents the energy and ambition of our football family to take our beloved sport to a level we’ve never seen before. pic.twitter.com/2z8fjLBMLA