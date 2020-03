Tras la suspensión oficial de LaLiga durante las dos próximas jornadas, y el más que probable cese de las competiciones europeas, tanto Champions League como Europa League, queda preguntarse si se reanudará la temporada o, por otro lado, se quedará como está.

Juanfe Sanz comentó en 'El Chiringuito' las posibilidades que están barajando los organismos competentes y la llave de la Eurocopa, que podría permitir que acabe la temporada más tarde.

"La idea principal de Rubiales es proponer que se suspenda la Eurocopa. De esa manera, se habilitarían todas las fechas disponibles desde que se acabase la Liga hasta el inicio o el final de la Eurocopa", explicó el colaborador.

Por otro lado, también está sobre la mesa la posibilidad de que la temporada finalice tal y como está: "Desde la información que tengo, la segunda opción más viable es que la temporada acabe vacía".

De esta manera, el ejercicio podría quedar desierto, por lo que no habría campeón ni equipos descendidos. No es la primera opción del organismo, pero si las circunstancias no son propicias para finalizar la temporada en buenas condiciones, se propondrá su suspensión total.