Ernesto Valverde: "Lo mejor del mercado de fichajes es que ha acabado"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que tiene una plantilla "extraordinaria" con la que podrá "competir por todo" pese a que no han llegado refuerzos de última hora en un mercado de fichajes del que cree que lo mejor es que ya ha pasado, y de cara al derbi frente al RCD Espanyol ha asegurado que deberán estar muy metidos en el partido para compensar la intensidad blanquiazul.

"Ahora el equipo que tenemos es el mejor del mundo porque es con el que tenemos que tirar adelante y porque yo valoro lo que tenemos, grandes jugadores. Tenemos un gran equipo y vamos a luchar por todo. Tengo una plantilla extraordinaria. Aquí hay una tendencia a elogiar más lo otro que lo nuestro. Vamos a competir por todo", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que lo mejor del mercado de fichajes es que ya ha terminado. "Ya no tendremos que hablar de estas cosas. Nos tenemos que centrar en el equipo que tengo y estoy contento. Nos hemos centrado en traer mejores jugadores, hay cosas que se van dando, unas a las que no has tenido acceso", apuntó al respecto.

"Parece que hay más ruido del que hay, aquí vivimos una realidad diferente. Creo que tenemos buen equipo e intentaremos trabajar para que los aficionados disfruten y sobretodo para conseguir títulos. Sé que los nombres de fichajes generan ilusión, nosotros intentaremos con nuestro juego conquistar a la gente", aseveró.

Así, pidió a los aficionados que ayuden al equipo, y que estén contentos y acudan a disfrutar al Camp Nou. "Esto se trata de ganar, hemos ganado los dos partidos y tenemos 6 puntos, yo creo que está todo más o menos bien", comentó sobre el arranque de LaLiga con victorias ante el Real Betis y el Alavés.

Sobre el derbi, comentó que ayuda tener este partido tras el parón internacional. "Por un lado sí ayuda, porque un derbi tiene un elemento de motivación que nos viene bien. Sabemos la dificultad que tiene el partido, valoramos al rival y sabemos que el Espanyol juega fuerte este tipo de partidos. El partido llega muy pronto pero con estas características es bueno para nosotros", comentó.

"Cuando vinieron al Camp Nou lanzaban la presión en la salida de juego pero no tan fuerte como en su campo. No sé cuál de las dos opciones hará, pero espero un Espanyol agresivo que intentará evitar que nuestra salida de juego sea factible. Preveo una presión alta pero ya veremos, es un equipo que luego juega bien a la contra", comentó sobre el Espanyol y cómo cree que afrontarán el partido.

Preguntado por el virus FIFA quiso relativizarlo y restarle importancia. "Está claro que muchos de los jugadores vienen de jugar competiciones internacionales y al final hace que tengan una sobrecarga mayor de partidos que algunos jugadores del Espanyol. Mañana tenemos que estar muy puestos en el derbi, el rival lo va a estar, y jugar para ganar", argumentó.

Por otro lado, celebró haber tenido a sus órdenes estos días a Ousmane Dembélé, el fichaje más ilusionante de este verano y relevo de Neymar.

"Le ha venido muy bien estar estos días aquí. En los primeros días todavía ha acusado la inactividad y ser el centro de atención de estos días. Poco a poco se le va más suelto en el entrenamiento, más metido. Pienso que sí está preparado, no sé en qué medida si para mañana o próximos partidos pero le veo mejor", manifestó.

"Es un chaval de 20 años, muy joven, sabemos la importancia mediática que ha generado su fichaje. Al final esas cosas también afectan, se le nota cada día que ha ido metiéndose más en los compañeros, hablando con ellos, metiéndose en el juego... Normal", añadió al respecto.

También reconoció que están al corriente de la posible moción de censura a la Junta Directiva promovida por el excandidato a la presidencia Agustí Benedito, pero negó que afecte al equipo.

"Que nos enteremos de estas cosas, la gente se entera. Son cuestiones internas del club, que es de los socios y tiene unos Estatutos a respetar y los socios deciden. Nuestro papel es que el club siga siendo grande porque metamos muchos goles y nos metan menos", se sinceró. Por otro lado, preguntado por la posible independencia de Catalunya, no quiso entrar a hacer valoraciones políticas, y tiró de ironía al ser preguntado por en qué Liga jugaría el Barça.

"El Barça es un club que aglutina a un montón de gente con opiniones diferentes. No estoy aquí para emitir opiniones personales. ¿Si me imagino una Liga sin el Barça? Esto no ha pasado todavía", apuntó.

La lista de convocados del Barça para el derbi es la siguiente: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Iniesta, Suárez, Messi, Dembélé, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, André Gomes y Umtiti.