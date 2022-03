La euforia en 'Can Barça' después de la cómoda victoria en 'El Clásico' es total. El barcelonismo ha recuperado la sonrisa y Xavi Hernández ha conseguido motivar a todos los integrantes de la plantilla. Ahora, el asesor de Joan Laporta, Enric Masip, continúa ilusionando a los aficionados culés.

Uno de los jugadores más deseados de Europa es el delantero Erling Haaland, y desde el club azulgrana no descartan totalmente la opción de su fichaje: "Su fichaje es difícil, pero no imposible. Se tienen que dar muchas circunstancias para poder ficharlo. Me remito a lo que dijo Laporta: el club va a fichar, pero para que venga alguien, debe haber salidas. Haaland es un grandísimo jugador", confesó Masip.

El exjugador internacional de balonmano se ha pasado por los micrófonos de 'Tiempo de Juego' de la 'Cadena Cope' y 'El Larguero' de la 'Cadena Ser' y dejó la puerta abierta a una posible vuelta de Leo Messi: "Imposible no hay nada, pero no ha habido guiños como tal desde el club. Pese a la situación económica, el club está buscando fórmulas para seguir fichando. El Barça debe fichar a los mejores".

También ha querido repasar la complicada situación actual de Ousmane Dembelé: "¿Su renovación? El jugador no ha dicho nada y no ha habido más comunicación. El Barça no se ha planteado nada. Es un jugador determinante y me parece bien que Xavi lo use mientras piensa su futuro".

Masip, como no podía ser de otra forma, no se ha olvidado del gran partido que jugó el FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu: "Fue uno de los días más bonitos desde que hemos llegado por la trascendencia del rival y por cómo se gana. Ganar en el Bernabéu es muy difícil. Puede haber gente que no entienda en nuestra euforia, pero un Clásico nunca es fácil. No olvidemos que el Madrid eliminó al PSG, no se puede desprestigiar esta victoria".

El asesor de Joan Laporta ha apuntado directamente al actual entrenador culé, Xavi Hernández, como el principal responsable del resurgimiento del equipo: "Tiene mucho mérito, ha conseguido una complicidad en el grupo que yo no veía desde hace muchos años. Es el más parecido a Guardiola y al maestro Cruyff".

"El club estaba devastado por la mala praxis de la junta anterior. Hemos hecho el trabajo de tres años en tres meses. Se ha recuperado la ilusión del barcelonismo. Es una cosa que decía el presidente. Hay que celebrar que hemos dado la vuelta a una situación catastrófica", agregó Masip.

Además, ha querido ser realista al ser preguntado por las opciones del Barça para llevarse LaLiga: "Matemáticamente, hasta que no sea imposible... Sabemos, los que también hemos ganado títulos en los últimos momentos, que nunca se sabe. Es muy difícil porque un equipo como el Real Madrid debería perder más partidos que los que ha perdido hasta ahora".