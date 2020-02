Tras la derrota del Atlético de Madrid en el derbi frente al Real Madrid, su presidente, Enrique Cerezo, compareció ante el micrófono de Movistar+ visiblemente enfadado por la actuación del VAR y no dudó en opinar sobre el fichaje frustado de Cavani por el conjunto rojiblanco.

Sobre la no-contratación del delantero uruguayo, el dirigente colchonero arremetió contra su entorno. "El mercado está inflado y a nosotros no nos van a atracar. Me parecen una vergüenza las situaciones entre algunos jugadores y sus representantes. Nosotros no estamos para que nos atraquen ni nos hagan cosas extrañas", afirmó Cerezo sin titubear.

En cuanto al posible penalti de Casemiro a Morata, que ni Estrada Fernández ni el VAR apreciaron, el presidente expresó: "Para mí era un penati claro. Entiendo que es muy difícil pitar un penalti entre el Madrid y el Atlético. Si el VAR está para algo es para tener justicia y claridad y aquí no ha habido nada de eso".

Antes de abandonar la zona mixta y tras despedirse de Mónica Marchante, periodista que se encontraba entrevistándole, espetó en tono irónico lo siguiente: "Ale, seguid apoyando al VAR".