El Bayern de Munich ha vuelto al trabajo, y la gran duda es saber qué pasará con Sadio Mané. El delantero senegalés es transferible, después de un año con más sombras que luces por incidentes internos como el que tuvo con Sané, su compañero al que pegó un puñetazo.

Thomas Tuchel, el entrenador del Bayern explicó hace unos días que "la competencia para él es muy dura". "En la posición donde mejor lo veo están Kingsley Coman, que es extremadamente importante para nosotros, y Serge Gnabry, que ha recuperado su forma", añadió.

Mientras tanto, salió a la luz que equipos saudís como el Al-Nassrestán interesados en Mané. Por ello, había mucha expectación este domingo en el entrenamiento del equipo alemán.

Un periodista trató de preguntarle por su futuro, y la reacción del jugador fue poco amistosa. Con cara seria, cansado del revuelo que han generado todas las noticias, respondió de forma seria: "Me estás matando todos los días, y ahora quieres hablar...".

👊🏿🇸🇳 Sadio Mané on the German media: "You kill me every day and you want me to talk to you now?"

(Source: @_kochmaximilian) pic.twitter.com/hopqMMtfLp