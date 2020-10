Jurgen Klopp ha demostrado de nuevo su nivel. No su nivel como entrenador, que eso está fuera de toda dudas, sino su nivel humano. El técnico del Liverpool ha escrito una carta a Lewis Balfe, un joven de 11 años preocupado por todos los cambios que está por vivir.

El niño, aficionado del equipo de Anfield, escribió una misiva a Klopp sobre sus preocupaciones. Su paso a secundaria, sus nuevos compañeros... muchos cambios que hicieron que incluso sus amigos le viesen triste. El consejo que le dieron fue escribir al entrenador alemán.

Y lo hizo. Y ahora ha recibido respuesta. Una carta con el escudo del Liverpool llegó a su casa, con la firma de Jurgen Klopp y con unas palabras emotivas directas al corazón del joven Balfe.

"¿Puedo empezar contándote un secreto? Yo me pongo nervioso. Siendo totalmente honesto, estaría preocupado si no fuera así, porque cuando eso pasa me da la opción de transformar esa energía en algo positivo", dice Klopp.

La carta del alemán prosigue: "Sé que puede resultar extraño para un chico de tu edad el pensar que el técnico del Liverpool se sienta como tú, pero es así".

"Me queda claro por tu carta que eres reflexivo y cariñoso. Con esas cualidades, es difícil no ponerse nervioso. Me preguntas qué hago cuando mis jugadores se sienten así. Yo les recuerdo lo que me importan, y cuánto creo en ellos. No me cabe duda de que será lo mismo que tu familia hace contigo", escribe Klopp.

El entrenador, posteriormente, habla desde la experiencia: "No debes preocuparte de que sucedan cosas malas. Yo, como sabes, perdí algunas finales y no es una buena sensación, pero seguí adelante gracias a mi familia y a mis amigos, y pudimos disfrutar de momentos realmente buenos".

"Si me hubiera centrado en los malos momentos, eso no habría sido posible. Sé positivo contigo mismo y espera el momento brillante que sé que tendrás mientras creces", afirma.

Klopp sigue mostrando su apoyo al chico: "Eres parte de la familia del Liverpool. Eso significa que hay millones y millones de personas como tú que quieren que seas todo lo feliz que puedas. Tu apoyo significa mucho para mí y para todos aquí. Espero que esta carta demuestra que nosotros también te apoyamos".

Y concluye: "Tú nunca caminarás solo".

