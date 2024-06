A lo largo de la mañana de este martes, el central Español, Sergio Ramos, se ha despedido mediante una nostálgica carta en sus redes sociales del que ha sido su último club durante la temporada 2023/2024, el Sevilla.

Ramos comenzaba así su carta: "Nueve meses después de volver a enfundarme la camiseta del Sevilla con lágrimas de emoción en los ojos, me despido del sevillismo con lágrimas de gratitud. Gracias al club, a los compañeros, técnicos y empleados por esta temporada. Gracias a mi familia, mi apoyo eterno, y gracias, especialmente, a la afición del Sevilla FC, que supo disculpar mis errores y que me ha dado todo ese cariño que no se puede describir con palabras".

El jugador ha detallado en su carta que había llegado al club con dos objetivos y que ahora que lo deja, ha podido cumplir ambos: "Firmé con el Sevilla, movido por dos ilusiones: la de rendirle un homenaje a Antonio Puerta, a José Antonio Reyes, a mis abuelos, que en paz descansen, y a mi padre; y la de demostrar mi sevillismo de la mejor forma que sé, dejándome la vida sobre el campo para ayudar al equipo en una situación delicada. Con orgullo y emoción puedo decir que se han cumplido las dos".

El central así se despedía del equipo, orgulloso de poder haber dicho adiós en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "Concluye una etapa, finaliza la temporada y tiene que dar comienzo una nueva de la que no voy a formar parte. Tenía el sueño de despedirme del Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán y mi sueño se ha cumplido".

Para cerrar su carta, Ramos ha remarcado que aún no tiene un destino, pero tal y como ha dejado saber, no acabará su carrera como profesional y ha resaltado que apoyará incondicionalmente a su equipo: "Ha sido una temporada muy dura emocionalmente, muy exigente, pero he tratado de dar siempre el mejor ejemplo, la mejor versión. Aún no tengo decidido dónde voy a jugar la temporada que viene, pero esté donde esté, el Sevilla FC va a contar con el apoyo acérrimo de un sevillista de cuna y corazón. Muchas gracias a todos".