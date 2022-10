En junio de 2009 el Real Madrid hacía oficial el fichaje de Karim Benzema procedente del Olympique de Lyon. Tiempo antes el francés ya había mostrado su amor por el conjunto blanco. Tras ganar el Balón de Oro, se ha vuelto viral esta conversación en la que habla del Madrid.

Ocurrió en 2007, cuando Karim sólo tenía 19 años. Tenía muy claro dónde quería jugar. "¿Es por Zidane por lo que quieres jugar en el Madrid?", le preguntado el entrevistador. Y Benzema tiene claro los motivos.

"No, no. Es por todo. El estadio, la equipación, toda la equipación blanca... Un día jugaré en el Real Madrid, eso ya se lo he dicho a mi madre", dice.

Además, desvela la promesa que le había hecho a su madre cuando de niño ya empezaba a destacar en el fútbol: "Le decía a mi madre 'Un día, si tengo dinero la primera vez que cobre te compraré una casa".

La conversación completa

- ¿Tienes algún sueño?

- El Real Madrid

- ¿Por Zidane?

- No, no. Es por todo. El estadio, la equipación, toda la equipación blanca... Un día jugaré en el Real Madrid, eso ya se lo he dicho a mi madre.

- ¿Y qué te dijo?, ¿se lo tomó en serio?

- (Risas) El fútbol siempre fue mi sueño. Un sueño desde hace tiempo. Le decía a mi madre 'Un día, si tengo dinero la primera vez que cobre te compraré una casa'".