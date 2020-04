En el Barcelona no hay tregua que valga. La guerra es total. Y lo ha demostrado Emili Rousaud, mano derecha de Josep María Bartomeu, atacándole en unas declaraciones durísimas a Catalunya Radio.

"Una candidatura continuista de una junta que no tuviera credibilidad, no tiene sentido. Había mucho consenso en la Junta de que si había una candidatura continuaste, fuera yo. Me haría mucha ilusión porque soy muy del FC Barcelona", ha explicado.

Estas palabras llegan después de la revolución que hizo el presidente en la Junta Directiva, destituyendo a dos de sus vicepresidentes: "Bartomeu me llamó para decirme que quería hacer una remodelación de la junta y que tenía recelos con una serie de directivos, entre ellos yo".

"Había filtraciones a la prensa que molestaron a los jugadores y consideraba que yo había criticado el trabajo de los ejecutivos del club. Le dije a Bartomeu que yo hablo con la prensa pero no filtro, y nunca he criticado a los jugadores. Sobre los ejecutivos, le dije que como en toda empresa, hay gente más válida que otra. Me parece poco valiente hacer esto por teléfono y sin aviso previo", continúa.

Rousaud asegura que "no le han gustado las formas" en las que se ha tomado esta decisión: "podríamos haber esperado tres o cuatro semanas para hacerlo".

Y es que Bartomeu, según han publicado este lunes diferentes medios catalanes, está "harto" de que se cuestionen constantemente sus decisiones, sobre todo desde dentro del club. Por ello habría llevado a cabo esta remodelación, que incluye la marcha del citado Rousaud y de Enrique Tombas, vicepresidente económico y tesorero.

Problemas con los jugadores

Los últimos meses de Bartomeu al frente del club se han caracterizado por su enfrentamiento constante con los jugadores, sobre todo con Leo Messi.

El argentino, con motivo de la bajada de sueldo por el ERTE, llegó a escribir una carta en Instagram en la que acusó a la directiva de mentir. Los futbolistas aceptaron una rebaja del 70% de sus salarios, decisión que salió de Messi, según aclaró posteriormente el presidente.