El Valencia denunciará los actos del grupo Ultra Yomus en la ciudad deportiva de Paterna

El Valencia ha anunciado su decisión de denunciar ante la Policía los incidentes que se produjeron en la ciudad deportiva de Paterna a la llegada del equipo de San Sebastián y que atribuye a un grupo de "ultras" que se identifican a sí mismos como 'Ultra Yomus'.

Así lo indica el club valenciano en un comunicado difundido tras los altercados que tuvieron lugar cuando cerca de medio centenar de personas insultaron e increparon a los jugadores del Valencia en las instalaciones del club, lo que obligó a que tuvieran que abandonar el recinto escoltados por policías.

El Valencia perdió en Anoeta por 2-1 ante la Real Sociedad, acumula siete partidos sin ganar y se encuentra entre los últimos clasificados de Primera División. "Nada justifica el ataque violento que un grupo de Ultras, que se identifican a sí mismos cómo Ultra Yomus, protagonizó en la ciudad deportiva de Paterna", prosigue el comunicado.

También se señala que "los insultos y amenazas a jugadores y empleados, los ataques con patadas y puñetazos a los vehículos y, en general, la actitud violenta es injustificable". En el comunicado, el Valencia transmite a la afición que la dirección del club es "perfectamente consciente de la delicada situación deportiva" y que "el club y todos sus integrantes son los primeros perjudicados por la racha de resultados".

Además, el Valencia ruega a los medios de comunicación que identifiquen bien a los autores del incidente y no lo atribuyan a "la afición". "Este grupo radical, que se identificó por sí mismo como Yomus, no representa a la afición y sus actuaciones no deben ser identificadas con la gran afición valencianista, en su inmensa mayoría ejemplar y cívica", agrega el club que, además de denunciar los hechos, buscará la colaboración policial para identificar a los autores.