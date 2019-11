Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha confirmado ante los medios de comunicación la vuelta de Luis Enrique a la Selección tras el cese de Robert Moreno.

Con una cronología de hechos, Luis Rubiales explica cómo se sucedieron los mensajes y las llamadas que desencadenaron en esta decisión.

Asegura que fue el propio Robert Moreno el que se puso en contacto tanto con él como con Molina para comunicarles que no sería "un impedimento para la vuelta de Luis Enrique", momento en el que llama a Luis Enrique para conocer si quería volver al banquillo, recibiendo una respuesta positiva por parte del asturiano.

"No sé ni me compete lo que ha podido pasar entre Luis Enrique y Robert Moreno", explica al ser preguntado por los posibles problemas que hayan surgido en este tiempo entre ambos.

Rubiales y Molina insisten en rueda de prensa que no han hablado en ningún momento con Luis Enrique, teniendo la idea de que Robert Moreno se sentase en el banquillo de cara a la Eurocopa. "Hemos sabido esa posibilidad ayer -este lunes- por la mañana, cuando Robert Moreno se ha dicho que se echa un lado para la vuelta de Luis Enrique", comenta el presidente.

"Debe ser un día de fiesta. Encontramos más satisfacción en nuestros compromisos que nunca. Si a Molina, Robert Moreno le plantea la situación de no continuar, no tenemos otra salida que no sea llamar a Luis Enrique. Tenemos que dar soluciones, que es nuestro trabajo", explica Rubiales.

El presidente valora el trabajo hecho por Robert Moreno, pero revela el compromiso "personal y laboral" con Luis Enrique para volver a contar con el asturiano hasta el Mundial de Catar 2022. "Tenemos el deber moral para darle un periodo para que vuelva a empezar. El único matiz que me ha dado es liberarme si tiene un mal resultado, yo le agradezco que quiera estar hasta el Mundial, porque estoy seguro de que ha priorizado la Selección", asegura.

"Somos nosotros los que hemos dado a conocer a Robert Moreno como primer entrenador; ahora es un entrenador conocido que no ha podido entrenar en la Eurocopa porque teníamos un compromiso con Luis Enrique. No hemos sido justos, hemos sido justísimos. La última llamada ha sido por una llamada generada por Robert -Moreno-, no por nosotros", revela Rubiales.