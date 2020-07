La situación del Valencia CF comienza a ser insostenible. La hija de Peter Lim, Kim Lim, ha provocado la ira de los aficionados valencianistas con un mensaje en redes sociales en el que destacaba que "hacían lo que querían" porque el club "es suyo".

Pues Josep Pedrerol, presentador de 'Jugones', ha contestado en su famoso editorial a estas palabras de la hija del dueño del Valencia. Y lo ha hecho de manera muy contundente.

"Querido Lim. Tú has puesto el dinero, cierto. Pero el cariño de la gente no se compra con dinero. Debes recapacitar, debes poner a gente de la tierra al frente del club", afirma Pedrerol.

Y termina con una frase demoledora: "El Valencia no es una más de tus empresas, el Valencia es un sentimiento y eso tu aún no lo has entendido".