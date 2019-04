PRESIDENTE DEL ATLÉTICO EN 1994

Esto sucedía aún en 1994. Jesús Gil, entonces presidente del Atlético de Madrid, reconocía que no había fichado a un 'jugador importante': "Me he enterado que era maricón y a ese no le meto en el vestuario. Me he quedado helado. Sólo faltaba que dijeran 'ese tiene a uno de estos ahí'".