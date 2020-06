La audiencia de El Chiringuito consideró que Cristóbal Soria iba con el Barça en su encuentro ante el Sevilla el pasado viernes. Así lo apuntó un 75,5% de los 13.822 votantes que participó en la encuesta del programa.

Esto no le sentó bien al colaborado y la situación provocó un 'rifirrafe' con Josep Pedrerol. "Tú pones en duda mi barcelonismo todas las noches y yo sonrío porque no me hace falta justificarme ante la gente", apuntó el presentador.

En cuanto a las votaciones, Pedrerol destacó que "nos ganamos lo que somos" y "no nos puede dar miedo lo que opinen de nostros". Ante estas declaraciones, Soria le dijo que ya le advirtió de que la pregunta sobre el Sevilla y el Barça no le "agradaba porque es una falta de respeto".

"Esto te tiene que servir de baño de humildad, hay gente que opina que eres más del Barca y hay que escuchar, no vale que todo el mundo diga que bueno eres. Piensas que estás por encima del bien y del mal, que no se te puede juzgar. ¿Qué es eso de que 'te advertí'?", sentenció el presentador.