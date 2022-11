Operado de la rodilla en junio, sin jugar desde hace meses y con el objetivo de volver al verde a comienzos de 2023 cuando estará cerca de cumplir 42 años, Zlatan Ibrahimovic sigue sin perder su esencia.

En una entrevista en 'Canal + Foot', el sueco se ha endiosado afirmando que desde que se fue de Francia, "todo ha ido cuesta abajo".

"Desde que me fui de Francia, todo ha ido cuesta abajo. Ya no hay nada de qué hablar en Francia. Francia me necesita, yo no necesito a Francia", ha señalado.

De hecho, el ego de Ibra ha ido un paso más allá y se ha referido a las estrellas del París Saint-Germain, colocándose en un escalón por encima.

"Incluso si tienes Mbappé, Neymar y Messi, no te ayuda porque no tienes a Dios", ha afirmado.

En el Parque de los Príncipes entre 2012 y 2016, Zlatan se convirtió en todo un ídolo para la parroquia gala, siendo el primer gran fichaje de la era Al-Khelaifi y uno de los máximos goleadores de la historia del club.