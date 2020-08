Sigue el debate sobre la renovación en el vestuario que pretende hacer el FC Barcelona. Y Edu Aguirre, periodista de 'El Chiringuito', cree que no deberían vender a "ocho o nueve jugadores".

"A mí esto me recuerda un poco a la situación del Real Madrid hace dos años. El Ajax le mete cuatro y en una semana pierden Liga, Champions y Copa. El madridismo estaba enfadado y queríamos echar a ocho jugadores. Yo creo que es más un tema de dinámica de vestuario", argumenta Aguirre.

Y da varios nombres: "No creo que te cargues a nueve y puedas traer económicamente a otros nueve iguales. Creo que hay jugadores que siguen siendo válidos. Hay cuatro ovejas negras en el vestuario. Pero yo veo a Jordi Alba rindiendo un año más, incluso veo a Luis Suárez y a Lenglet jugando bien. A Busquets no le veo más, a Umtiti no le veo más, a Rakitic no le veo más".

En el caso de Gerard Piqué, Edu Aguirre tiene claro que debería salir. "Es un exjugador hace tiempo", afirma, rotundo. "Piqué es una oveja negra dentro del vestuario que contagia al vestuario y que hace que los jóvenes que llegan no se tomen en serio el ADN del Barça, el club histórico en el que están porque ven entrar al que es capitán con una bicicleta, porque le ven saltarse entrenamientos para organizar su Copa Davis, porque le ven haciendo surf en su día libre y en el código interno no se puede hacer surf", explica.

"Hay que quitar a tres o cuatro ovejas negras. Pero Coutinho no es malo, Griezmann no es malo, Dembélé no es malo... pero están en una dinámica terrible", sentencia.