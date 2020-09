Edu Aguirre dio información acerca del estado de forma de Eden Hazard. El belga, que parece estar de nuevo con algo de sobrepeso, viajó con Bélgica para no disputar ni un solo minuto en los partidos del combinado de Roberto Martínez... y el periodista comentó el "problema" que tiene con respecto a su físico.

Fue en un cara a cara con Alfredo Duro en 'El Chiringuito', cuando Aguirre puso sobre la mesa la información que tiene sobre Eden Hazard y apuntó claramente a una causa para su grasa corporal: la alimentación.

"El problema de Hazard no es que tenga masa muscular. El problema es que come mal. Es que come... guarrerías", dijo Edu Aguirre.

Para él, lo que le sobra a Hazard es "grasa". "Grasa de la mala. Si le cuidas la alimentación y le pones proteínas y los hidratos correctos va a tener la misma masa muscular. Lo que le sobra es peso, porque come guarrerías".

"Tiene un talento descomunal. Incluso siendo así siempre, porque estará dos o tres kilos por encima que en el Chelsea, ha sido el mejor jugador de la Premier League y de los cinco mejores del mundo", afirma.

Aguirre insiste: "En el Chelsea era bueno incluso con grasa, pero sin ella habría sido mejor".

Eden Hazard no ha tenido ni mucho menos su primera temporada soñada en el Real Madrid. Al llegar se le vio algo mal de forma, algo que él mismo confirmó, y antes de empezar LaLiga se lesionó. Cuando parecía entrar en juego, volvió a pasar por enfermería... y no pudo por ello encontrar regularidad en su fútbol.

Este año es clave para el que es el jugador más caro en la historia del Real Madrid. Su calidad está fuera de toda dudas, pero ahora incluso más que antes estará bajo todos los focos.

