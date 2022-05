Javier Tebas ha mostrado a los aficionados culés la cruda realidad a la que se enfrenta el FC Barcelona. Es un secreto a voces que Robert Lewandowski es el mayor objeto de deseo de Joan Laporta de cara al proyecto deportivo de la próxima temporada. Pero el presidente de LaLiga ha dado un duro golpe de realidad al club catalán.

"Sabe lo que tiene que hacer, vender activos e ingresar más, eso es lo que tiene que hacer. El Barça ha tenido muchas pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios, algunas que podrían haberse evitado, y tiene que llenar la despensa. Igual que el Madrid la ha llenado, el Barça la tiene vacía. A día de hoy no puede ficharle", sentenció.

"Sabe lo que tiene que hacer. Conoce perfectamente nuestras normas de control económico y su situación financiera. Las normas son para evitar problemas económicos mayores en las entidades. No sé si venderá a De Jong, Pedri o a Pepito Pérez", agregó Tebas en unas declaraciones ofrecidas a 'Desayunos Deportivos' de 'Europa Press'.

A Lewandowski le queda un año de contrato vigente con el Bayern de Múnich, pero ya está apretando para forzar su salidad del club alemán este mismo verano. Tanto el futbolista como su representante ya han dejado claras sus intenciones y su deseo de abandonar el equipo, pero en estos momentos se encuentra concentrado con la selección polaca para disputar la Nations League.

Tebas carga contra las gestiones de Al-Khelaifi

Precisamente por el duro control económico que pone Javier Tebas en LaLiga y que en Francia no ocurre igual, el presidente español ha cargado duramente contra las gestiones de Nasser Al-Khelaifi después de la estratosférica renovación de Kylian Mbappé hasta el próximo año 2025. Es más, hace apenas unos días ya amenazó con demandar al París Saint-Germain.

"No vamos a consentir desde LaLiga que un club destroce el sistema del fútbol europeo. No es un problema del fútbol francés, es un problema del fútbol europeo", advirtió. "Ya está redactada la denuncia que vamos a poner ante la UEFA por el caso del PSG y no es postureo, son datos económicos objetivos de un club que lleva perdiendo 300-400 millones de euros en las últimas tres temporadas", añadió.

Tebas asegura tener datos fiables acerca de los turbulentos movimientos que se producen dentro del club parisino: "Este año se va a ir a los 600 millones de masa salarial, y no lo digo yo, lo dice 'L'Equipe', con unas pérdidas de unos 300 millones y unos ingresos comerciales mayores que los del Madrid, el Manchester United o el Barça que nadie se cree".

"Con esos números el PSG renueva a Mbappé con unas cantidades... Me da igual si son brutos o netos. Es que es imposible si no hay engaño en los patrocinios o aportaciones de capital a un nivel superior a los establecidos por la UEFA. No nos vamos a quedar esta vez aquí. Vamos a acudir a Francia, ya tenemos a los abogados franceses, y vamos a denunciar la postura del PSG ante los tribunales administrativos allí", apuntó.

Además, cree que tiene diferentes 'caras' dependiendo de la situación que más le favorece: "¿Cuántos gorros lleva el presidente del PSG? Es el presidente del PSG, luego se quita el gorro y es el presidente de la ECA, de pronto es el presidente del Bein Sports. Oiga, es que este señor puede hacer lo que quiera porque la UEFA tiene mucha dependencia de él. Es que es imposible".

Tebas confía en poder "salvar" el fútbol europeo: "Parecemos los Robin Hood europeos, he hablado con otros presidentes de las grandes ligas y alguna posiblemente se va a adherir pero no van a ponerse en la trinchera. Yo les digo que esto es lo que hay que hacer para defender el fútbol europeo y por tanto español y esto es lo que vamos a hacer".

"No voy a sentarme al lado de Nasser Al-Khelaifi y decirle 'después de la final nos tomamos un pincho', en todo caso le diré 'oye, deja de hacer trampas, que lo que estás haciendo es joder al fútbol'. Ya se lo he dicho más de una vez, pero como no hace caso tenemos que seguir", agregó el presidente de LaLiga.

"Es tan peligroso como el proyecto de la Superliga. La cuestión no es que sean clubes Estado, sino la actitud que tienen en cuanto a que las pérdidas les dan lo mismo, ponen el dinero que quieren, engañan con los patrocinios... Yo no me quejo de que Qatar Investment sea dueño del club, me quejo de que utilizan esa figura del Estado para aportar dinero sin tener en cuenta las pérdidas que puedan tener", concluyó Tebas tajantemente.