Jean-Clair Todibo, jugador del Barça, tiene que sentir cómo le pitan los oídos tras las palabras de su exagente. En 'Calciotoday', quien fuese su representante ha criticado al central ahora cedido al Benfica y dice que "no tiene humildad".

"Nunca escuchó los consejos de Abidal. Se cree que es un fenómeno, y por eso salió mal", afirma.

Satin continuó con dicho argumento: "Cuando llegas a un vestuario de un club importante has de aprender de los veteranos. Tiene grandes cualidades, pero no humildad".

"Necesita jugar en un club pequeño y tranquilo. Su cabeza es la que necesita mejorar. Hay quien tiene menos talento que él, pero emergen", dice Satin.

Y es que su exagente no cree que sea una buena idea que se vaya a la Lazio en este mercado invernal: "Es un club ambicioso y con mucha presión. No creo que sea el entorno ideal".

"Aún no ha entendido cómo funciona. Debe aprender más y no sentirse un fenómeno. Las personas que tiene cerca no lo ayudan", concluye.

Todibo, de 21 años, llegó al Barça en enero de 2019, hace dos años, pero no convenció en el Camp Nou. Primero le cedieron al Schalke, y tampoco, y posteriormente al Benfica, donde apenas juega.