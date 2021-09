La fase de grupos de la Champions League ha dado inicio para el Fútbol Club Barcelona de la peor manera posible. Derrota en casa por 0-3 ante el Bayern de Múnich con una imagen muy pobre e inofensiva, siendo este el primer partido en la historia de la competición que el club azulgrana no registra ningún disparo a puerta en los 90 minutos reglamentarios.

Las sensaciones fueron de incapacidad e impotencia y las reacciones no se hicieron esperar. Un sector de los aficionados culés critica el planteamiento 'amarrategui' de Ronald Koeman, pero otros señalan a los jugadores, como el 'Lobo' Carrasco, exfutbolista del club, quien les pide responsabilidades y honestidad en 'El Chiringuito'.

"Hay que saberse retirar en la vida. Hay que saber salir del lugar cuando ves que no das la talla. Eso es lo más importante, ser honesto con uno mismo, como lo han sido algunos futbolistas", expresa desolado comparando a esos jugadores con otros que ya se fueron.

"Yo me iba a casa y decía: 'qué pareja por este lado, qué futbolista por el otro, qué categoría, qué personalidad, qué responsabilidad...' Me vienen a la mente Andrés Iniesta o Xavi. ¡Estos podrían haber jugado dos o tres años más!", comenta.

El tertuliano exige un "examen de conciencia" sin señalar a ningún jugador en concreto y que salgan a decirle a los seguidores del equipo la frase "yo ya no valgo para esto", en vez de "ah no, si me quieren renovar que me renueven".

"Hay que coger la verdad de frente. Estoy dispuesto a enfrentarme a la verdad. Cuando veo a Luuk de Jong, o Braithwaite... es que hoy he visto a Jordi Alba, el pobre subiendo la banda y diciéndose quizás a sí mismo: 'Que yo antes simplemente le hacía así y venía el otro (Leo Messi) y, ¡clac!'", continúa imitando con gestos la mítica jugada del lateral llegando a línea de fondo.

Carrasco también aprovecha para defender a Pedri y la Masía en su discurso, pero en general sigue con un tono pesimista. Atiza a los zagueros, apodándoles como "defensas de mantequilla" y sigue pidiendo autocrítica a cierta edad para dejar el club, el cual se encuentra en una muy complicada situación.

"Hay un conflicto de tantas cosas en el Barcelona, que es como si no me dejase ver ese horizonte que quiero ver, con ese positivismo que hay que tener para salir de esta situación", concluye.