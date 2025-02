La dura reflexión de Joselu sobre su marcha del Real Madrid: "Me llamó Modric y era incapaz..."

El exdelantero blanco, ahora jugador del Al-Gharafa S. C. de la Liga de Catar, ha desvelado en 'Jugones', con José Luis Sánchez, todos los detalles de una salida que para el propio Joselu fue uno de "los momentos más duros de su vida".

Joselu Mato llegó al Real Madrid el verano de 2023 como refuerzo para una delantera que acababa de despedirse de Karim Benzema. El español llegó sin mucha expectación pero terminó ganándose el cariño de todos los madridistas a base de goles de capital importancia.

Su doblete en la eliminatoria frente al Bayern de Munich fue crucial para que el Madrid se alzara con la Champions. A pesar de su gran rendimiento, Joselu decidió poner fin a su etapa en el cuadro blanco el pasado verano.

Le ha revelado todos los detalles de su marcha a José Luis Sánchez ('Jugones') en una entrevista en la que confiesa lo complicado que fue para él decirle 'adiós' al Madrid: "Es una decisión que no puedes tomar con el corazón porque si no me hubiera quedado en el Madrid toda mi vida".