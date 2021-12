Jurgen Klopp ha tomado una decisión, y como todos hagan lo mismo puede poner patas arriba el mundo del fútbol. El alemán, en rueda de prensa, fue nuevamente preguntado por el tema de las vacunas contra el coronavirus... y el entrenador del Liverpool tiene claro qué va a hacer él con ellos.

"No vamos a fichar a jugadores que no estén vacunados. Un jugador no vacunado es una amenaza constante para todos nosotros", afirma.

Y argumenta: "No lo hace a propósito, no es que no le importen los demás, pero en la práctica es una amenaza".

"Influiría en muchas cosas. Hay que buscar soluciones diferentes. Vestuario diferente, comedor diferente... Si queremos cumplir con todos los protocolos es muy complicado", cuenta.

Klopp insiste: "No había pensado en ello, pero ahora sí. No estamos negociando con nadie, pero afectaría que un jugador no estuviera vacunado".

El alemán es firme defensor de la vacunación contra el coronavirus, llegando a decir que debería ser una "obligación moral" vacunarse.