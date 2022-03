El fichaje de Erling Braut Haaland se puede convertir de los culebrones de este año. Manchester City y Real Madrid parecen los únicos candidatos a hacerse con los servicios de uno de los jugadores más deseados de Europa, después de que el propio presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, descartará al club catalán de la puja.

Son muchas voces las que se pronuncian con respecto al traspaso del delantero noruego. El último, Matthias Sammer, asesor externo del Borussia Dortmund, que indudablemente mete presión y prisa al conjunto blanco si quiere fichar a Haaland, ya que ha confirmado que el Manchester City ya ha realizado su primera oferta a los alemanes.

"Cuando vi la oferta del City por Haaland me desmayé. Tengo un latigazo cervical desde entonces! Me desmayé y mi esposa me tuvo que recoger", reconoció irónicamente en una entrevista concedida a 'Amazon Prime'.

El exfutbolista se mostró muy interesado en saber cómo funcionarían Haaland y Pep Guardiola trabajando juntos: " Guardiola, con el que trabajé durante tres años en el Bayern, tiene cierta visión de cómo tiene que ser el juego, pero creo que también puede adaptarla a un delantero como Erling. Sin embargo, tendrá que aprender también del jugador. Tienen que encajar, será interesante".

Habrá que esperar para ver si la propuesta deportiva y económica de los 'citizens' convencen al jugador noruego, a su padre y a su representante, Mino Raiola. Por su parte, tal y como informó Josep Pedrerol en 'El Chiringuito de Jugones', "el Real Madrid sigue hablando del Dortmund. Florentino es íntimo del presidente del Borussia y quiere saber cómo está físicamente Haaland, que es la única preocupación".

"El Madrid tiene que tener muy claro la situación de lesiones de Haaland. Si confirma que está bien y va a ser constante, irán a por él. Se sabe que Haaland quiere venir. El padre está entre el Madrid y el City, que es su equipo", añadió.

Además, Pedrerol desveló las cifras previstas para su fichaje: "Hay un pacto, verbal o escrito, para que el jugador se marche. Tiene una cláusula de 75 millones y, con comisiones, el fichaje alcanzaría los 120 millones".