La operación salida de los pesos pesados del Barça podría afectar al futuro más inmediato de Marc Andre Ter Stegen. El Barcelona necesita vender y uno de los jugadores que más ingresos podría depositar en las arcas del club de la ciudad condal es el portero alemán, que además estará tres de meses de baja por lesión. El germano tiene un valor de mercado 75 millones de euros, según Trasfermarkt.

Según informa diario 'AS', ya hay un sustituto encima de la mesa para cubrir el puesto de Ter Stegen, si finalmente éste acaba saliendo del Barça. Según las informaciones de este medio, Mino Raiola ha ofrecido un guardameta de garantías a Joan Laporta. Se trata de de Gianluigi Donnarumma, uno de sus futbolistas más jóvenes. El portero del Milan y de la selección italiana tiene un futuro prometedor con tan solo 22 años.

El meta acaba contrato con el conjunto 'rossonero' el próximo 30 de junio. Por el momento parece que su representante no está dispuesto a negociar una renovación con el Milan. A no ser que el cuadro italiano entre en Champions. Si el conjunto de Stefano Pioli se clasifica para la Liga de Campeones, el meta transalpino seguiría en el Milan. Pero si el conjunto de San Siro no logra una plaza para la próxima edición de la máxima competición continental, Donnarumma aceptaría marcharse al Barcelona, que no pagaría coste alguno por el jugador.