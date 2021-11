"Yo os pido que juguéis con honestidad. Si me equivoco y lo sabéis, decídmelo. Os sentiréis muy bien haciéndolo, ya lo veréis. Y, por supuesto, vamos a respetarnos todos, pues sin respeto no hay diversión". Este es el bonito mensaje sobre el "VAR de la honestidad" que trasladó un árbitro a unos niños en un partido de fútbol base.

Ángel Andrés Jiménez, colegiado de de fútbol infantil, dio un discurso ejemplar tanto a padres como a hijos antes de que comenzase el encuentro.

"¿Qué ambiente os gusta que haya?", le preguntó el trencilla a los pequeños, que respondieron con palabras como "paz" y respeto".

A su vez, Jiménez le pidió educación a los padres desde las gradas: "Entiendo que quieren que haya un ambiente sano, educativo y que no se vean cosas no que no se tienen que ver".

"¿Qué quieren para sus hijos y demás niños? Seguro que lo mismo que yo: que se diviertan y adquieran valores. Eso es imposible si no nos respetamos todos. Sin insultos y sin presiones", señaló el árbitro.

Sus discursos se han viralizado en las últimas horas en redes sociales por su carácter educativo y ejemplar a los más pequeños.