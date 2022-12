Javier Alberola Rojas está de vuelta. El árbitro volverá a los terrenos de juego después de recuperarse de una operación en la que llegó a pasar por la UCI. Tras notarse una hinchazón en el brazo derecho, en el hospital le diagnosticaron que tenía dos venas obstruidas en la clavícula.

Este miércoles ha dado una rueda de prensa en el Comité Técnico de Árbitros y ha dado una lección de vida con sus declaraciones: "Yo me lo he tomado por fases. La primera fase es el diagnóstico, no sabes lo que está pasando y hospital. La segunda fase es la operación. La siguiente fase que es la recuperación. Creo que ya estoy en la fase de la reflexión".

"Creo que todo esto te sirve para madurar. Al final cuando ves de cerca el peligro, estás en un hospital, no sabes si vas a volver a hacer deporte o incluso no saber qué estaba pasando por mi cuerpo. Si había algo raro dentro de mí que no podía salir de ahí", comenta el colegiado.

"Estoy ya en una fase reflexión. De, oye, vamos a vivir el momento, vamos a disfrutar de las cosas. Sí que es verdad que yo mismo en el día a día me lo noto. Noto como hay situaciones en las que antes pensabas un poquito más o ibas con un poquito más de miedo y ahora abiertamente puedes disfrutar", explica.

Y dice que ahora su prioridad es "disfrutar de la vida": "Me noto las sensaciones que tengo son de disfrutar más de las cosas. Yo salí a entrenar y con la ropa de entrenar me ingresaron. En cualquier momento aprendes que la vida hay que vivirla, es solo una y hay que disfrutarla".