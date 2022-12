Javier Alberola Rojas no pudo comenzar la temporada 2022/2023. Árbitro de primera división, no pudo superar las pruebas físicas y acudió al hospital, donde tuvo que quedarse ingresado e incluso le llegaron a operar.

"No pasé las pruebas físicas de pretemporada, me noté el brazo derecho muy hinchado y ahí saltaron las alarmas", asegura el colegiado en un vídeo subido por la RFEF.

En el Hospital Universitario de Toledo le atendió un enfermero y amigo suyo, y fue cuando detectaron el problema: "Tenía dos venas totalmente obstruidas en la zona de la clavícula, tuve mucha suerte porque la circulación se cortó hacia la zona del brazo pero siguió hacia la cabeza y el corazón... de haber sido al revés, estaríamos en un escenario diferente y muchísimo mas grave".

"Me operan, me quitan esa costilla accesoria que me provocó que la vena se obstruyese. Me voy a mi casa, me dan el alta y a los 3 días tengo que volver al hospital, me tienen que ingresar. Paso por la UCI porque había provocado la cirugía un neumotórax. Me tuvieron que quitar liquido de esa zona, me quitan dos litros y medio de sangre...", explica.

El árbitro recuerda los primeros días después de que ya fuera intervenido con éxito muy emocionado: "Los primeros días empiezas andando, casi no puedes ni calzarte porque tienes muchos dolores... te acompañan tu padre, tus amigos, ellos quieren verte bien, que te recuperes. Todos se pusieron a mi disposición".

"Mis asistentes han estado llamando todo el día para ver cómo estaba. Otros compañeros que vivían a varias horas de Toledo se han ofrecido a venir a visitarme por si lo necesitaba…", añade.

"Quiero agradecer todos los mensajes de apoyo de toda la gente que me quiere y que me aprecia, a todos los médicos que me han operado y al Comité Técnico que me ha dado mucha tranquilidad para que me haya recuperado. El susto ha sido muy grande, pero estoy ya para volver", concluye Alberola Rojas, ya muy cerca de regresar para arbitrar partidos de LaLiga.