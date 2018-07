Ángel revoluciona al Getafe y salva un punto para los de Bordalás ante el Athletic

El Getafe y el Athletic empataron 2-2 en un duelo intenso, con tres penaltis, uno fallado por Jorge Molina, que acabó con un punto para cada equipo con el que ambos se frenaron en su asalto al cielo europeo. Los dos equipos llegaron a la cita del Coliseum con buenas sensaciones y con un sueño claro que se podía ver en el horizonte: acabar la temporada viajando por el continente.

Separados sólo por un punto y cerca de la sexta posición, Getafe y Athletic protagonizaron una batalla muy intensa. El técnico José Ángel "Cuco" Ziganda sorprendió sentando en el banquillo a Aritz Aduriz para sacar al campo de Sabin Merino, titular por segunda vez esta temporada. No iba a ser el día de Aduriz, otros iban a ser los protagonistas.

Uno de ellos estaba a destinado a serlo: Iñaki Williams, que está semana renovó su contrato y quería lucirse. Y lo consiguió. Fue un auténtico incordio para el Getafe. El jugador del cuadro vasco comenzó pronto a intimidar al portero argentino Emiliano Martínez, que en los cinco primeros minutos estuvo a punto de recibir el primer tanto de Williams.

Avisó con un disparo ajustado al poste derecho de la portería defendida por Emi, de nuevo titular ante la ausencia en la convocatoria de Vicente Guaita, que una semana más no ha solucionado su futuro en el mercado de invierno.

El segundo aviso sí acabó en gol. Williams enganchó una volea desde el vértice del área grande del Getafe y el balón acabó dentro de la red de la portería del conjunto madrileño. Tal vez Williams intentó un centro, pero le salió un auténtico golazo.

El Getafe no se amilanó, es un equipo guerrero. Es muy difícil ganarle por más de un gol de diferencia. Nunca se rinde y siempre se arremanga para intentar sacar resultados. Así son los equipos de José Bordalás, una losa que se levanta rápido de los golpes. Y con esa actitud, ocho minutos después del gol de Williams, en el 23, Jorge Molina provocó un penalti que transformó él mismo con maestría. Hizo su quinto tanto en Liga, los mismos que Williams, y el partido comenzó de nuevo.

El duelo continuó muy intenso y así murió la primera parte, que dio paso a una segunda en la que no hubo tiempo para coger aire. De nuevo, el colegiado Jesús Gil Manzano decretó otro penalti, en esta ocasión cometido por Francisco Molinero y que no falló Raúl García. La colección de penas máximas aumentó tres minutos después, pero en esta ocasión el Getafe no pudo celebrar nada por culpa de Iago Herrerín, que adivinó el lanzamiento de Jorge Molina con una buena mano con la que salvó a su equipo del empate.

Ese error no amilanó a los hombres de Bordalás, que siguieron acosando al Athletic con insistencia hasta conseguir hacer caer a su presa. Después de muchos minutos de dominio absoluto, aunque sin ocasiones clarísimas, apareció Ángel Rodríguez, que salió desde el banquillo para empatar el choque a falta de 16 minutos para el final.

El Athletic, después de hacer un buen partido, parecía querer firmar la paz y volver a Bilbao con un punto de un campo complicado como el Coliseum. Pero su rival quería más. Fue ambicioso y fue a por la victoria. Siguió con la misma intensidad y se lanzó a por la portería de Herrerín. Sin embargo, la épica no apareció más por el Coliseum.

El Getafe, con menos fuelle, quiso y no pudo. Ángel no volvió a acertar en varias ocasiones. El Athletic, se conformó con lo que tenía y consiguió un empate con el que amplia su racha de partidos sin perder en Liga a 9, mientras que el cuadro de Bordalás sumó un punto que le permite estar cerca de Europa, aunque se puede alejar si Sevilla, Betis y Villarreal ganan sus partidos.