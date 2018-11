El Alavés remonta al Huesca gracias a un gol de Sobrino y sigue en puestos Champions

El Alavés remontó al Huesca en Mendizorroza (2-1) en un encuentro en el que se adelantaron los oscenses por medio de Moi Gómez, igualaron los locales a través Jony antes del descanso y Rubén Sobrino culminó en la segunda mitad.

Con este triunfo, los vascos se mantienen los puestos altos de la tabla clasificatoria mientras que el Huesca continúa sumido en la mala racha de resultados que le mantienen como colista.

Fue el equipo oscense el que se aproximó primero a los dominios de Antonio Sivera y en el minuto 10 Moi Gómez estuvo a punto de anotar el primer tanto para su equipo cuando recogió un rechace en la frontal del área tras un saque de esquina, pero su zurdazo se marchó junto al poste izquierdo de la meta alavesista.

Fue el primer aviso de un Huesca que salió con brío, mientras el Alavés procuraba jugar entre líneas y superar a la defensa azulgrana de cinco hombres con desmarques de Borja Bastón y el argentino Jonathan Calleri.

En el 17, el serbio Aleksandar Jovanovic evitó el primer gol local con una gran intervención por abajo, tras un remate de Borja Bastón que alcanzó una asistencia de Ibai Gómez. El delantero madrileño cayó en el área al acudir el rechace por un agarrón de la defensa, pero el colegiado Munuera Montero no señaló penalti tras consultar el VAR, a pesar de las airadas protestas de Abelardo Fernández.

La nota negativa la puso Pablo Insúa que debutaba en liga con el plantel aragonés, pero tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión en el minuto 23 y fue sustituido por el serbio Rajko Brezancic.

El choque tuvo muchas alternativas y fue de un lado al otro, cuando en el minuto 26 Ximo Navarro probó desde fuera del área, tras recoger un rechace desde la corona del área, pero su potente disparo se marchó fuera, junto al palo izquierdo del portero visitante.

Cuando más apretaba la escuadra vasca, un disparo de Moi Gómez desde muy lejos, sorprendió a Antonio Sivera, que falló al intentar despejar el balón tras el veloz disparo del futbolista azulgrana en junto al poste derecho, que supuso el gol del Huesca.

El 0-1 duró muy poco en el electrónico de Mendizorroza pues a los cinco minutos, una buena internada de Ibai Gómez por la banda derecha la remató Jony Rodríguez de cabeza en el área pequeña para igualar el choque.

Antes del descanso, el centrocampista vizcaíno estuvo a punto de adelantar al Alavés en la última acción de la primera mitad, pero su testarazo a bocajarro se marchó rozando el palo izquierdo.

Tras el paso por vestuarios, ambos equipos intentaron hacerse con el control del balón, pero los alavesistas estuvieron más ordenados y complicaron la salida de balón a un Huesca que buscó con más ahínco la banda izquierda para crear peligro.

Abelardo Fernández buscó más movilidad en ataque con Rubén Sobrino en el minuto 62 y el plan funcionó al poco tiempo, pues la presión de Jonathan Calleri sobre Rubén Semedo, provocó una mala entrega del defensa portugués. El balón lo recuperó Rubén Sobrino, recién ingresado en el campo, que ajustó un disparo raso desde la frontal y batió a Aleksandar Jovanovic, que no pudo hacer nada con su estirada.

El gol descompuso al Huesca que no se encontró a gusto en los minutos posteriores al segundo gol de un Alavés que no renunció a intentar el tercer gol, que se antojaba más cercana que la igualada oscense. Los de Francisco Rodríguez intentaron el juego directo y probaron suerte a balón parado, lo que estuvo a punto de darle réditos, pues en el minuto 83, la zaga local no logró despejar un rechace en un saque de esquina y el remate de Longo en el área pequeña lo sacó Sivera con grandes reflejos.