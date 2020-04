HA DESMENTIDO LOS RUMORES QUE DECÍAN LO CONTRARIO

Diego Forlán no va a renunciar a cobrar su salario, tal y como apuntaban algunas informaciones desde Uruguay. "Cobraré lo que tenga que cobrar, y lo que el club pueda pagar... pero no quiero dejar de cobrar", dijo el ex del Atlético y actual entrenador de Peñarol.

