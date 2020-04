Si este jueves saltaba la noticia de que Gareth Bale ha donado medio millón de euros al Hospital de La Paz de Madrid y otras 500.000 libras al centro sanitario que le vio nacer en Gales, Emmanuel Adebayor se ha puesto en la picota por todo lo contrario: negarse a donar.

El exdelantero del Real Madrid, que actualmente juega en Paraguay, se ha negado a colaborar con la causa en su país, todo lo contrario que hicieron Didier Drogba o Samuel Eto'o, entre otros.

"Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono. Es muy simple. Hago lo que quiero y como lo que quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación en Lomé (capital de Togo)", explicó el togolés.

"Algunos piensan que fui yo el que introduje el virus en Lomé. Es muy desafortunado, pero este país es así. Pueden compararme con Drogba, pueden compararme con Eto'o, pero desafortunadamente yo soy no soy ellos. Soy Emmanuel Sheyi Adebayor y siempre haré lo que quiera", añadió el delantero.