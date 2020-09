Todo son risas en el Atlético tras el 6-1 al Granada. El equipo de Simeone se ha estrenado con goleada en LaLiga y con sensaciones más que positivas. Gran Joao Félix, dos goles de Luis Suárez en 20 minutos y un Diego Costa que también mojó. El 19, tras el partido, dejó la frase del día.

Y es que el suyo es un humor particular. Preguntado por la llegada de Luis Suárez, no tuvo ningún reparo en comentar cómo sería o será ser la pareja del delantero uruguayo.

"¿Suárez? Es muy bueno, al final estaremos uno mordiendo y otro pegando. No entiendo cómo el Barça le ha dejado salir. Nos ayudará con goles y con su espíritu guerrero. Ojalá le podamos dedicar algún título a la afición, pero partido a partido", dijo.

Diego también dejó su futuro en manos del club: "He oído que querían venderme y dije que decidieran mi futuro. No quiero ser un peso aquí, y si me quedó voy a pelear. Si ellos ven que tengo que irme, me quedo a su disposición".

"Ojalá las lesiones me respeten para tener continuidad. Esta temporada puede pasar de todo y hay que estar listo, y marcar goles", afirma.

Lo cierto es que suyo es el primer gol del Atlético 2020-21. El 19 anotó con la testa ante el Granada al poco de empezar el encuentro aprovechando un preciso centro de Ángel Correa.

El Atlético firmó un gran partido, ganando por 6-1 a un rival que no hizo prácticamente nada y que sufrió al mejor Joao Félix desde que el portugués viste la rojiblanca.

Te puede interesar

El mensaje de Luis Suárez a Leo Messi con dardo directo a la directiva

Brutal rajada de Messi tras la salida de Suárez: "A estas alturas ya no me sorprende nada"