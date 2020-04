Diego Costa era el nombre que más sonaba en la cabeza de todos los seguidores del Atlético antes de la final de Champions League de Lisboa. El delantero, máximo goleador por aquel entonces el equipo, se lesionó una semana antes ante el Barça en el partido que decidió LaLiga y aunque jugó en Portugal contra el Real Madrid lo hizo de aquella manera.

Porque a los diez minutos ya estaba fuera, y ahora, en una entrevista en ESPN Brasil, ha confirmado lo que era un secreto a voces: "Se habló mucho del tema de la placenta de yegua... sí, fue verdad. Fue muy duro, tanto que cuando corría no sentía dolor alguno. Eran sesiones de dos horas. Mientras me ponían el electroshock el médico se fumaba un par de cigarros".

"No había otra cosa para mí que la final de la CHampions. Ni Mundial, ni nada. En cuanto salté al campo ya noté un calambrazo. No pude seguir. Habría preferido no jugar y dejar sitio a otro. Yo ya lo hice todo esa temporada", afirma.

Costa habla de cómo fue su convocatoria para España: "¿Cómo voy a decir que no? Acepté en cuanto surgió la opción. Luego dijeron que si Felipao me quería, y no me llamó ni una vez. No me buscó, y no me llamó".

"Me dijo que era el único convocado por Jorge Mendes en Brasil. Allí todos se preguntaban que quién era, la prensa fue la primera en criticar. Estaba en el lugar equivocado si me convocó por un tema de negocios".

También tuvo sus más y sus menos con Antonio Conte en el Chelsea: "Es un buen entrenador, pero tuvimos problemas fuera del campo. En el Real Madrid, por ejemplo, no duraría ni una temporada".