Sami Khedira es uno de esos jugadores que dejan huella en los entrenadores. El alemán, mediocentro que pasó por Real Madrid y Juventus, vivió un episodio que pudo ser algo más que un susto cuando militaba con los italianos, en la previa del partido de ida de octavos ante el Atlético.

Y es que el alemán no viajó con el resto de sus compañeros a Madrid por un problema cardíaco. Un problema que terminó en diagnóstico de arritmia atrial que hizo que pasara por el quirófano.

Ahora, Khedira desvela en 'La Gazzetta dello Sport' cómo fue el momento en que todo sucedió.

"Fue todo bien en el entrenamiento, pero me sentía raro. Mi corazón se aceleraba y lo veía todo negro. Un agujero", empieza.

Khedira tardó lo suyo en llamar al médico: "Pensé, 'ahora se me pasa, ahora se me pasa'. Quería jugar ante el Atlético... pero no se me pasaba. A las dos horas llamé al doctor".

El alemán volvió a jugar, y disfrutó de sus últimos partidos como profesional en el Hertha de Berlín. Con 34 años, se retiró.