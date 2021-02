La muerte de Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio ha dejado una atmósfera de polémica y controversia en su entorno más cercano.

Mientras que tanto Leopoldo Luque, médico personal de Diego, como Agustina Cosachov, psiquiatra, están acusados de homicidio culposo, las hijas del campeón del mundo en México 86 no desisten en señalar a ambos facultativos y a Matías Morla, abogado del astro.

Si hace unos días salían a la luz unos vergonzosos audios de Luque en los que afirmaba que "el gordo se va a morir cagando", los siguientes que han salido tienen que ver con las sustancias que consumía Maradona y la vida que llevaba (o le hacían llevar).

A pesar de que en el análisis toxicológico del cadáver no se percibiesen restos de alcohol o drogas en el cuerpo de Diego, nuevos audios del neurocirujano han arrojado la verdad: Maradona continuaba consumiendo sustancias y no había dejado la bebida.

Los audios, desvelados por 'Infobae', versan de conversaciones entre un miembro del cuerpo médico que permanecía con Maradona durante la mayoría del día y Luque.

"Decí que, dentro de todo, tengo a 'la Monona' (la cocinera Romina Milagros Rodríguez) que me cuenta las cosas. Porque si no, no te enterás nunca. Todos ayer, menos 'la Monona' y el de seguridad, todos fumando porros", señala, indicando que 'anestesiaban' a Maradona para "sacarselo de encima".

"Hoy se levantó todo dolorido, el chabón no descansa. Se levanta con toda la resaca encima. Anoche fumó, tomó vino, más las pastillas. No podés todo", afirma en otro audio, señalando las malas costumbres que había adoptado el '10': "Tomó el hábito de fumar todos los días".

"El otro día les dije a los de seguridad, cuando te dice así, préndele un habano. No aguanto más la situación de que 'Charly' le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo. Cuando le daba marihuana me planté y le dije que si se moría iba a dar la cara él (Charly) cuando en la autopsia saliera marihuana", añade el miembro del cuerpo médico, señalando a 'Charly' (Carlos Ibáñez), familia de la expareja de Maradona y allegado de Diego.

"Me contaron que ayer 'Charly' había arreglado entrar una mujer por la noche. Entonces para sacarse de encima a Diego le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos. Yo encontré restos de marihuana picada por todos lados y olor en la casa. El tipo cogiendo en la pieza de servicio y 'Monona' con el de seguridad viendo que Diego no se levante, no durmieron nada. Ellos no querían dormir por si se armaba lío", refleja otro audio.

Paralelamente, Luque trataba de tranquilizar al componente del equipo médico, asegurando que ellos carecerían de responsabilidad si saliese positivo en los análisis: "Tranqui, yo sé como manejarlo. Lo que menos van a responsabilizar es la parte de salud. Esto es algo del entorno, son cuestiones que no podemos manejar".

"Desde el punto de vista médico no tenemos ninguna responsabilidad. Si investiga la policía van a ver que hay un entorno determinado y atacan a ellos. A los médicos ni en pedo. Sería responsabilidad médica si yo le indico cannabis, aceite de cannabis, y el tipo se intoxica y se muere porque no estuvo bien supervisado. Esto es algo ilegal que no tiene que ver con nada médico", añade Luque.