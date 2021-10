El pasado 4 de octubre se cumplieron 29 años del momento en el que Diego Armando Maradona debutó con la elástica del Sevilla FC. Tras pasar 15 meses alejado del verde después de dar positivo por cocaína en un encuentro frente al Bari cuando defendía los colores del Nápoles, el argentino volvió a sentirse futbolista en la ciudad hispalense.

Con Carlos Salvador Bilardo en el banquillo de Nervión, el Sevilla pagó 750 millones de pesetas (alrededor de 6,5 millones de euros) para que 'el Diego' volviese a jugar a la liga española (ya militó en el Barça entre 1982 y 1984).

Tan solo estuvo una temporada en el Sánchez Pizjuán, pero fue suficiente para dejar su huella en el equipo, la afición y la ciudad.

En una entrevista con 'Infobae', Rafa Paz, exjugador sevillista y compañero de Maradona en sus días en la capital andaluza, ha desvelado una inédita anécdota del '10' que da cuenta de la solidaridad y humildad con la que actuaba a pesar de la popularidad que tenía en la época.

"Fueron detalles que él se podía permitir. Él nos trajo a todos una camiseta de Boca en uno de sus viajes, menos a Marcos Martín, que le entregó la de River. Yo, más que generosidad, diría que tuvo gentilezas hacía nosotros. Para mí, Diego era muy generoso con sus compañeros. Pero no en ese aspecto de regalar Rolex, sino desde lo humano y su preocupación por el otro, cuando éste no tenía contención o por un vagabundo que había en la calle", ha señalado Paz.

Seguidamente, el exfutbolista ha relatado cómo se comportó Maradona con un vagabundo al que vio en la calle: "Mostraba mucha preocupación por una situación así o por una persona de la calle. Yo fui testigo de cuando éramos vecinos y se acercó a un vagabundo para regalarle dinero y comida. Una vez, bajó del auto para preocuparse por él, para preguntarle que le sucedía y qué le pasaba, asistió al vagabundo en todo lo que necesitaba".

"También, cuando ayudó a un juvenil del Sevilla que estaba entrenando con el primer equipo y lo trataba como uno más. El chico no la estaba pasando bien en lo personal, y Diego le daba mucho aliento. Hablaba continuamente con él. Tenía esos detalles de buena gente, como se dice aquí en Andalucía. Le daba muchos consejos y lo trataba como uno más en el grupo. No miraba por encima del hombro a nadie. Le transmitía a ese chico normalidad. Diego no se creía nadie. Era el más importante de todos pero no te lo hacía sentir", ha añadido Rafa Paz.

El próximo 25 de noviembre se cumplirá un año de la muerte de Diego Armando Maradona tras un fallo cardiorrespiratorio. El baúl de anécdotas, historias y vivencias del '10' es alargado... pero mayor es el vacío que aún sienten sus seguidores tras su pérdida. Diego, con sus más y sus menos, siempre fue auténtico.